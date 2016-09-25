Третьяк назвал Бобровского лучшим игроком сборной России на Кубке мира
Глава Федерации хоккея России Владислав Третья поделился мнением о том, кто стал лучшим игроком на Кубке мира в составе национальной команды. По его мнению, им стал голкипер Сергей Бобровский. Сегодня ночью сборная России уступила Канада со счетом 3:5 в полуфинале турнира.
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