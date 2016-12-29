Третий самописец Ту-154 оказался разрушен
Третий «черный ящик», находившийся в хвосте разбившегося над Черным морем Ту-154 Минобороны РФ, оказался разрушен, однако его можно частично восстановить.
- От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении,— сказал источник ТАСС, отметив, что пленка подлежит частичной расшифровке.
Состояние двух ранее найденных бортовых самописцев удовлетворительное, сейчас их расшифровывают в Москве в ЦНИИ ВВС в Люберцах.
Самолет ТУ-154 Минобороны РФ 25 декабря вылетел из аэропорта Сочи в Сирию, однако на 20 минуте полета пропал с экранов радаров. На борту находились 92 человека, среди которых военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза и музыканты ансамбля имени Александрова.
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