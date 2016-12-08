Две трети белых медведей исчезнут с Земли к 2050 году
Ученые предупреждают, что через 35 лет белые медведи могут вымереть по вине таяния льдов. Такие исключения специалисты Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США сделали, проанализировав погоду.
По их вычислениям, 35-80 процентов медведей через 35-40 лет вымрут, то есть количество особей сократиться с 26 до 9 тысяч. Если же сокращений будет выше, то весь вид окажется под угрозой вымирания. Ученые уточнили, что таяние ледников воздействует на способность белых медведей добывать еду, - сообщают «Народные новости».
Следующая новость СМИ узнали о планах по отправке в Сирию «чеченского спецназа»
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии