Две трети белых медведей исчезнут с Земли к 2050 году

Ученые предупреждают, что через 35 лет белые медведи могут вымереть по вине таяния льдов. Такие исключения специалисты Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США сделали, проанализировав погоду.

По их вычислениям, 35-80 процентов медведей через 35-40 лет вымрут, то есть количество особей сократиться с 26 до 9 тысяч. Если же сокращений будет выше, то весь вид окажется под угрозой вымирания. Ученые уточнили, что таяние ледников воздействует на способность белых медведей добывать еду, - сообщают «Народные новости».