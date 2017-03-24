Треть россиян не видят смысла идти на президентские выборы

Треть опрошенных ВЦИОМ россиян считают, что голосовать на предстоящих президентских выборах не имеет смысла, поскольку «все и так решено».

Точно пойдут на выборы главы государства в 2018 году 52,5% респондентов. Еще 17,4% заявили, что скорее всего примут участие в голосовании.

Социологи отметили, что полученные данные являются предварительными. По-настоящему об участии в выборах россияне начнут задумываться только осенью текущего года, передает URA.RU.