Треть россиян не видят смысла идти на президентские выборы
Треть опрошенных ВЦИОМ россиян считают, что голосовать на предстоящих президентских выборах не имеет смысла, поскольку «все и так решено».
Точно пойдут на выборы главы государства в 2018 году 52,5% респондентов. Еще 17,4% заявили, что скорее всего примут участие в голосовании.
Социологи отметили, что полученные данные являются предварительными. По-настоящему об участии в выборах россияне начнут задумываться только осенью текущего года, передает URA.RU.
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