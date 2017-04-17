Треть россиян допустили возможность войны между РФ и США
Треть граждан России считают вероятным вооруженный конфликт между РФ и США.
Согласно данным опроса ВЦИОМ, 16% россиян называют такую войну реальной, а 14% полагают, что конфликт уже начался.
В то же время еще 16% респондентов уверены, что открытое столкновение между двумя державами невозможно. Допускают начало войны только при определенных обстоятельствах 47%, передает агентство «Экономика сегодня».
Свыше 80% респондентов назвали российско-американские отношения напряженными и прохладными. Треть опрошенных надеются на их улучшение в скором времени, а 15% ожидают ухудшения.
Опрос проводился 11-12 апреля. В нем участвовали 1,2 тысячи человек.
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