Треть россиян допустили возможность войны между РФ и США

Треть граждан России считают вероятным вооруженный конфликт между РФ и США.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 16% россиян называют такую войну реальной, а 14% полагают, что конфликт уже начался.

В то же время еще 16% респондентов уверены, что открытое столкновение между двумя державами невозможно. Допускают начало войны только при определенных обстоятельствах 47%, передает агентство «Экономика сегодня».

Свыше 80% респондентов назвали российско-американские отношения напряженными и прохладными. Треть опрошенных надеются на их улучшение в скором времени, а 15% ожидают ухудшения.

Опрос проводился 11-12 апреля. В нем участвовали 1,2 тысячи человек.