Треть жильцов московских пятиэтажек проголосовали по программе реновации
Третья часть жителей столичных хрущевок, внесенных в предварительный список программы реновации, высказали свое мнению по вопросу переселения.
Подавляющее большинство из них проголосовали за снос домов и переезд в новые квартиры, сообщает Nation News со ссылкой на телеканал «360».
В то же время уже обозначились 18 домов, которые могут быть исключены из списка. Более трети их жильцов не хотят переселяться в новые дома. Голосование продлится до 15 июня.
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