Треть жильцов московских пятиэтажек проголосовали по программе реновации

Третья часть жителей столичных хрущевок, внесенных в предварительный список программы реновации, высказали свое мнению по вопросу переселения.

Подавляющее большинство из них проголосовали за снос домов и переезд в новые квартиры, сообщает Nation News со ссылкой на телеканал «360».

В то же время уже обозначились 18 домов, которые могут быть исключены из списка. Более трети их жильцов не хотят переселяться в новые дома. Голосование продлится до 15 июня.