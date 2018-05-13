Треть французов в глаза не видели Эйфелеву башню

Согласно данным социологического опроса, только 39% французов посещали Эйфелеву башню, но при этом 46% видели колесо обозрения в Лондоне.

Согласно данным издания Daily Mail, в число самых посещаемых французами мест входят Букингемский дворец в Лондоне (44%), Статуя Свободы в Нью-Йорке (28%), Колизей в Риме (21%) и Собор Святого Семейства в Барселоне (20%).

Многие объясняют отсутствие желания посещать самую известную достопримечательность Парижа его чрезмерной популярностью у туристов. Другим сдерживающим фактором называется высокая стоимость билета, передает телеканал «360».

В опросе участвовали 2,5 тыс. французов. Оказалось, что не только Эйфелева башня игнорируется гражданами страны: только 27% французов посещали Лувр и 23% были в Соборе Парижской богоматери.

Ранее стало известно, что за январь-апрель 2018 года Турцию посетили на 60% больше россиян, чем за аналогичный период 2017 года.