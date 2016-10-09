Тренеры "Манчестер Сити" запретили молодым футболистам носить разноцветные бутсы
Молодым игрокам английского футбольного клуба "Манчестер Сити" запретили носить разноцветные бутсы. Новые правила позволяют играть только в черных бутсах.
Как сказал главный тренер академии "Манчестер Сити" Джейсон Уилкокс, клуб должен воспитать из игроков не только хороших футболистов, но и участвовать в их личностном развитии.
"Нет ничего хуже для меня, чем видеть выдающегося футболиста, который не уважает других людей», - сказал Уилкокс.
ТАСС не конкретизирует, как могут быть связаны слова тренера об уважении футболистов к людям и цвет их обуви.
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