Тренеры команд по хоккею с мячом получили долгую дисквалификацию за автоголы

Главный тренер архангельского «Водника» Игорь Гапанович и тренер иркутского «Байкала-Энергии» Евгений Ерахтин получили серьезное наказание за скандальный матч - решением Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Федерации хоккея с мячом России оба дисквалифицированы на 2,5 года.

В ходе матча между двумя командами, проходившего 26 февраля в Архангельске в рамках чемпионата России, игроки забили все 20 мячей в свои ворота, а нападающий хозяев Пивоваров отправил в ворота своего клуба 11 голов. Накануне ФХМР аннулировала результат встречи и назначила переигровку, которая состоится 3 марта в подмосковном Обухове.

Оба клуба оштрафованы на 300 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Решение в отношении начальника «Водника» Дмитрия Минина, старшего тренера «Водника» Николая Яровича, а также игрока "Байкала-Энергии" Олега Пивоварова, забившего 11 голов в свои ворота, будет вынесено 1 марта в связи с их отсутствием на заседании КДК во вторник.