Тренер Татьяна Тарасова поблагодарила МОК

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поблагодарила Международный олимпийский комитет за решение допустить российских спортсменов, которые не были замечены в употреблении допинга, к участию в Олимпиаде в Южной Корее.

«Если ты принимал, ты принимал. Мы тоже за чистый спорт», – сказала Тарасова «Дождю».

По ее мнению, допинговый скандал не мог произойти на ровном месте.

При этом, Тарасова подчеркнула, что в целом позиция МОК выглядит предвзятой, так как спортсменов из других стран, обвиненных ранее в употреблении допинга, не отстранили от соревнований, а лишь «пожурили».

Она отметила, не может смотреть телевизионные передачи, в которых гости студии призывают к бойкоту Олимпиады, так как они «кричат, не понимают ничего».

«Видно, никогда так профессией не дорожили. Мы работали, мы что-то хотели сделать в этом мире. Мы поднимали этот спорт. Мы ломали себе руки, ноги, сердца. Мы к чему-то стремились. И нельзя это в один день все перечеркнуть», – заявила тренер, отметив, что если российским спортсменам позволят в конце Олимпиады выйти под своим флагом, то они это сделают.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 в Южной Корее, позволив «чистым» спортсменам принять участие в Играх под нейтральным флагом, сообщает «Федерал пресс».