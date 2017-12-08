Тренер Татьяна Тарасова поблагодарила МОК

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поблагодарила Международный олимпийский комитет за решение допустить российских спортсменов, которые не были замечены в употреблении допинга, к участию в Олимпиаде в Южной Корее.

«Если ты принимал, ты принимал. Мы тоже за чистый спорт», – сказала Тарасова «Дождю».

По ее мнению, допинговый скандал не мог произойти на ровном месте.

При этом, Тарасова подчеркнула, что в целом позиция МОК выглядит предвзятой, так как спортсменов из других стран, обвиненных ранее в употреблении допинга, не отстранили от соревнований, а лишь «пожурили».

Она отметила, не может смотреть телевизионные передачи, в которых гости студии призывают к бойкоту Олимпиады, так как они «кричат, не понимают ничего».

«Видно, никогда так профессией не дорожили. Мы работали, мы что-то хотели сделать в этом мире. Мы поднимали этот спорт. Мы ломали себе руки, ноги, сердца. Мы к чему-то стремились. И нельзя это в один день все перечеркнуть», – заявила тренер, отметив, что если российским спортсменам позволят в конце Олимпиады выйти под своим флагом, то они это сделают.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 в Южной Корее, позволив «чистым» спортсменам принять участие в Играх под нейтральным флагом, сообщает «Федерал пресс».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость ФАС заподозрила «Почту России» в навязывании услуг

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО