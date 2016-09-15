Тренер Миши Алояна объяснил наличие запрещенных веществ в допинг-пробе

Тренер российского боксера Миши Алояна Эдуард Кравцов заявил, что препарат, который принимал серебряный призер Олимпиады-2016, использовался как лекарство от насморка.

- У Михаила было простудное заболевание во время подготовки к Олимпийским играм, доктором был назначен определенный незапрещенный препарат. Возможно, какой-то остаточный эффект. Как таковых никаких нарушений не допущено. Это обычный спрей в нос от насморка. Он разрешен в тренировочном процессе, но запрещен в соревновательный период. Во время соревнований он его не принимал, - рассказал тренер радиостанции «Говорит Москва».

Он верит, что Всемирное антидопинговое агентство снимет все подозрения с Алояна и проведет честное и справедливое расследование.

Ранее стало известно, что хакеры взломали систему WADA, где хранились данные о допинг-пробах спортсменов, взятые во время Олимпиады в Рио. В результате стало известно, что Алоян принимал допинг. Сам спортсмен отрицает это.

Он выразил надежду, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) проведет не ангажированное расследование, и снимет подозрения в адрес Алояна.