Тренер «Крыльев Советов» Веркаутерен вернулся из Оренбурга в Самару безработным
Руководство футбольного клуба «Крылья Советов» приняло решение отправить в отставку бельгийского главного тренера команды Франка Веркаутерена сразу после поражения самарского клуба в Оренбурге – 0:1.
- Веркаутерен отправлен в отставку. Команду к следующему матчу будет готовить новый тренер. Он будет объявлен через день-два, - цитирует ТАСС председателя совета директоров клуба, министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина.
После 12 туров чемпионата России «Крылья Советов» с семью очками занимают последнее место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что в случае отставки бельгийского тренера команду возглавит российский специалист. В частности, в прессе фигурировало имя Александра Бородюка.
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