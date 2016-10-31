Тренер «Крыльев Советов» Веркаутерен вернулся из Оренбурга в Самару безработным

Руководство футбольного клуба «Крылья Советов» приняло решение отправить в отставку бельгийского главного тренера команды Франка Веркаутерена сразу после поражения самарского клуба в Оренбурге – 0:1.

- Веркаутерен отправлен в отставку. Команду к следующему матчу будет готовить новый тренер. Он будет объявлен через день-два, - цитирует ТАСС председателя совета директоров клуба, министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина.

После 12 туров чемпионата России «Крылья Советов» с семью очками занимают последнее место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что в случае отставки бельгийского тренера команду возглавит российский специалист. В частности, в прессе фигурировало имя Александра Бородюка.