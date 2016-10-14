Тренер Емельяненко госпитализирован

Наставник президента Союза ММА борца Федора Емельяненко Владимир Воронов госпитализирован в медицинское учреждение, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Воронова.

Журналисты канала хотели узнать у Воронова, изменил ли Емельяненко график тренировок в связи с избиением дочери.

- Я сейчас лежу в больнице. Проблемы со здоровьем. Поэтому я Федю пока не вижу, - сказал он.

В среду сообщалось, что дочь Емельяненко подверглась нападению в Москве.