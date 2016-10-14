Тренер Емельяненко госпитализирован
Наставник президента Союза ММА борца Федора Емельяненко Владимир Воронов госпитализирован в медицинское учреждение, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Воронова.
Журналисты канала хотели узнать у Воронова, изменил ли Емельяненко график тренировок в связи с избиением дочери.
- Я сейчас лежу в больнице. Проблемы со здоровьем. Поэтому я Федю пока не вижу, - сказал он.
В среду сообщалось, что дочь Емельяненко подверглась нападению в Москве.
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