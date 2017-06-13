Трем странам ЕС грозят санкции из-за мигрантов

Еврокомиссия намерена начать расследование в отношении Венгрии, Польши и Чехии из-за их отказа выполнять обязательства по расселению мигрантов.

Если по его итогам власти упомянутых государств не скорректируют соответствующим образом свою политику, ЕС может ввести против них санкции, сообщает РИА «Новости».

Меры в отношении Будапешта, Варшавы и Прагу будут приниматься по решению Суда Евросоюза. Власти Польши уже заявили о готовности к судебному процессу.

Около двух лет назад главы МВД стран Евросоюза утвердили квоты на принятие беженцев из североафриканских и ближневосточных государств. Венгрия, Польша и Чехия отказались их соблюдать, несмотря на грозящие крупные штрафы.