Трем странам ЕС грозят санкции из-за мигрантов
Еврокомиссия намерена начать расследование в отношении Венгрии, Польши и Чехии из-за их отказа выполнять обязательства по расселению мигрантов.
Если по его итогам власти упомянутых государств не скорректируют соответствующим образом свою политику, ЕС может ввести против них санкции, сообщает РИА «Новости».
Меры в отношении Будапешта, Варшавы и Прагу будут приниматься по решению Суда Евросоюза. Власти Польши уже заявили о готовности к судебному процессу.
Около двух лет назад главы МВД стран Евросоюза утвердили квоты на принятие беженцев из североафриканских и ближневосточных государств. Венгрия, Польша и Чехия отказались их соблюдать, несмотря на грозящие крупные штрафы.
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