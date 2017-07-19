Трем кенийцам вынесли смертный приговор за нападение на женщину

В Кении суд приговорил к смертной казни через повешение трех мужчин за ограбление и сексуальные домогательства к женщине.

Судья назвал действия подсудимых «бессмысленным и грубым актом». Однако то, что злоумышленники считали шуткой не должно сойти им с рук, сообщает Daily Nation. Судья также подчеркнул, что личное пространство женщин и правила приличия должны соблюдаться при любых обстоятельствах.

Инцидент произошел в 2014 году на АЗС. Водитель автобуса, кондуктор и работник заправки напали на женщину, ограбили ее и раздели. Происшествие попало на видео, которое разошлось по соцсетям и стало поводом для массовых протестов. Потерпевшая также рассказала, что в автобусе находились семь мужчин, намеревавшихся ее изнасиловать. Однако ей удалось избежать этого, соврав про наличие у нее ВИЧ.