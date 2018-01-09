Трехлетний ребенок заживо сгорел при пожаре в Дагестане

В придорожном кафе села Сулевкент Хасавюртовского района Дагестана во время пожара погиб трехлетний ребенок.

Еще двое мальчиков - 5 и 10 лет - в тяжелом состоянии доставлены в махачкалинскую больницу.

Причины пожара устанавливаются, проводит комплекс мероприятий. Площадь пожара составила 80 кв. метров, сообщает ТАСС.