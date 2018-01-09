Трехлетний ребенок заживо сгорел при пожаре в Дагестане
В придорожном кафе села Сулевкент Хасавюртовского района Дагестана во время пожара погиб трехлетний ребенок.
Еще двое мальчиков - 5 и 10 лет - в тяжелом состоянии доставлены в махачкалинскую больницу.
Причины пожара устанавливаются, проводит комплекс мероприятий. Площадь пожара составила 80 кв. метров, сообщает ТАСС.
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