Трехлетний ребенок погиб под колесами грузового поезда

В Свердловской области под колесами грузового поезда погиб мальчик 2014 года рождения, который играл на железнодорожных путях.

Трагедия произошла в районе остановочного пункта «Палкино», на перегоне «Северка – Сортировочный».

Машинист поезда, заметив ребенка на путях, подал звуковой сигнал, услышав который ребенок испугался и побежал навстречу поезду.

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ разбирается в обстоятельствах случившегося, сообщает РИА Новости.