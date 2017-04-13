Трехлетний ребенок погиб под колесами грузового поезда
В Свердловской области под колесами грузового поезда погиб мальчик 2014 года рождения, который играл на железнодорожных путях.
Трагедия произошла в районе остановочного пункта «Палкино», на перегоне «Северка – Сортировочный».
Машинист поезда, заметив ребенка на путях, подал звуковой сигнал, услышав который ребенок испугался и побежал навстречу поезду.
Уральское следственное управление на транспорте СК РФ разбирается в обстоятельствах случившегося, сообщает РИА Новости.
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