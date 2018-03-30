Трехкомнатные квартиры в Москве станут дефицитом

Купить трехкомнатную квартиру в новостройках Москвы в скором времени станет не так просто, считают аналитики «Инком-Недвижимость».

По их мнению, небольшой объем предложения трехкомнатных квартир в новостройках Московского региона может привести к их дефициту.

«Сегодня рынок новостроек столичного региона насыщен жильем минималистичных параметров. Если в перспективе нескольких лет состав предложения не переформатировать в сторону увеличения объема трехкомнатных квартир, то при сохранении текущей динамики спроса создаются предпосылки для дефицита таких лотов», — считает руководитель аналитического центра компании Дмитрий Таганов.

Настоящее время спрос на трехкомнатные квартиры увеличился в среднем в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом двухлетней давности.

Средняя стоимость за 1 квадратный метр в столичной трешке сейчас составляет 233,6 тысячи рублей.

В Подмосковье «квадрат» в среднем обойдется в 80,6 тысячи рублей, сообщает «Интерфакс».

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