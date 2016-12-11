Трехдневный траур объявили в Египте

В связи со взрывом в Каире в Египте объявили траур на три дня. В результате происшествия погибли 25 человек.

Траур объявлен по указу президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Взрыв произошел возле церкви в Каире. Известно, что во взрывном устройстве был тротил. Число пострадавших уточняется, сообщает "Коммерсантъ".

Сегодня в Каире, по предварительной информации, неизвестный бросил взрывное устройство в коптский храм во время проходившей там службы.