В трех регионах России введен режим ЧС

В Красноярском и Ставропольском краях, а также в Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации.

В Красноярском крае и Иркутской области основанием для этого послужили лесные пожары. В общей сложности от них пострадали 10 населенных пунктов, в которых огнем уничтожены около полутора сотен домов.

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что группировка по тушению пожаров работает в круглосуточном режиме. Кроме того, в Сибирь для борьбы с огнем направлена тяжелая авиатехника, сообщается на сайте ведомства.

В Ставрополье ситуация иная – проливные дожди привели к наводнению, от которого пострадали шесть населенных пунктов. Подтоплены свыше 300 домов и более 800 придомовых территорий и садоводческих участков.