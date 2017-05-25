В трех регионах России введен режим ЧС
В Красноярском и Ставропольском краях, а также в Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации.
В Красноярском крае и Иркутской области основанием для этого послужили лесные пожары. В общей сложности от них пострадали 10 населенных пунктов, в которых огнем уничтожены около полутора сотен домов.
Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что группировка по тушению пожаров работает в круглосуточном режиме. Кроме того, в Сибирь для борьбы с огнем направлена тяжелая авиатехника, сообщается на сайте ведомства.
В Ставрополье ситуация иная – проливные дожди привели к наводнению, от которого пострадали шесть населенных пунктов. Подтоплены свыше 300 домов и более 800 придомовых территорий и садоводческих участков.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии