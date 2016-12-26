Два из трех фрагментов фюзеляжа Ту-154 подняты на поверхность

Водолазам МЧС удалось поднять на поверхность два из трех найденных на дне Черного моря фрагментов фюзеляжа самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Сочи.

- По состоянию на 19:00 в 1,8 километра от берега найдены три фрагмента фюзеляжа самолета, два фрагмента фюзеляжа подняты на поверхность, — рассказал РИА «Новости» источник в силовых структурах РФ.

Ранее сообщалось, что в результате поисковой операции удалось обнаружить останки уже 80 жертв авиакатастрофы, в том числе тело командира экипажа Ту-154 Романа Волкова.