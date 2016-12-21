МИД РФ требует от New York Daily News за статью об убийстве посла РФ Карлова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что главному редактору американского издания New York Daily News будет направлено письмо с требованием принести извинения за публикацию статьи, автор которой оправдывает убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.
«Американский журналист и писатель Герш Кунтцман на страницах New York Daily News написал, что не «льет слезы» по российскому послу. Он также написал, что события в Анкаре напомнили ему убийство немецкого дипломата Эрнста фом Рата в Париже в 1938 году: застреленный еврейским студентом дипломат, конечно же, «не был невинной жертвой», в глазах многих он был воплощением «гитлеровской жестокости, геноцида, антисемитизма и надвигающейся мировой агрессии. Сегодня же мы направляем главному редактору издания, опубликовавшего эту ксенофобскую и содержащую оправдание действий террориста статью, письмо с требованием извинений», - цитирует ТАСС запись, сделанную Захаровой на странице в социальной сети Facebook.
Глава департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства обратилась непосредственно к журналисту с призывом не ставить знак равенства между событиями в Сирии и деяниями нацистских преступников.
«Герш Кунтцман, Вы серьезно сравниваете мотивацию еврейского студента Гершеля Гриншпана с идеями, двигавшими Мевлютом Алтынташем?!! Вы хоть поняли, что приравняли борьбу евреев с антисемитизмом конца 30-х годов с террористическими методами «Исламского государства» и «Нусры» (запрещенные в РФ организации), которые взяли на себя ответственность за этот теракт? Для Вас это одно и то же? А к терактам в Израиле, которые совершают смертники, Вы относитесь с таким же пониманием или с еще большим?» - задала вопросы Захарова.
Официальный представитель МИД РФ также обратилась к антифашистским организациям с просьбой отреагировать на данную публикацию.
«Призываю антифашистские организации во всем мире дать оценку этой публикации! Потом может быть поздно!» - подчеркнула Захарова.
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