МИД РФ требует от США полных данных о террористической угрозе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от США незамедлительно сообщить всю имеющуюся информацию о планирующихся терактах в России.
– В случае наличия какой-либо информации о планирующихся терактах, о возможном нападении на российские города, как об этом говорил господин Кирби , о возможных провокациях и терактах в отношении российских граждан незамедлительно сообщить Москве всю имеющуюся информацию. В ином случае других вариантов, кроме как считать это сокрытием информации, просто нет, – заявила Захарова.
Ранее представитель Госдепа США Джон Кирби заявил, что силовая операция Кремля в Сирии может стать причиной для нападения боевиков на города России, напоминает "Интерфакс".
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