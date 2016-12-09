Травмпункты Петербурга переполнены из-за гололеда

В Санкт-Петербурге жертвами гололеда за сутки стали 27 человек, следует из данных городской станции скорой медицинской помощи. Отмечается, что 7 декабря бригады «скорой помощи» выезжали на 36 вызовов по поводу травм, полученных при падении на улице, 27 пострадавших госпитализированы.

Кроме того, статистика не учитывает случаи, когда пострадавший сам смог добраться до больницы после падения и тех, кто обращается в травматологические пункты районных поликлиник.

По словам заместителя главного врача Мариинской больницы Сергея Кондакова, восемь человек были госпитализированы - один с травмой головы, семь - с переломами рук и ног, еще 18 петербуржцам придется лечить сотрясение мозга и легкие повреждения кожи, переломы рук и ног зафиксированы еще у 18 человек. Об этом сообщает «Санкт-Петербург.ру».