Травма может помешать Шараповой выступить на открытом чемпионате США по теннису

Травма Марии Шараповой может помешать выступлению теннисистки во второй половине этого сезона. Об этом рассказал президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев.

Он так прокомментировал ситуацию журналисту интернет-портала «Подмосковье сегодня»: «Изначально я предполагал, что к концу года Шарапова сможет вернуться в число двадцати сильнейших игроков мира. Но эта травма откинула ее, как минимум, на три месяца назад».

Президент Федерации считает, что теннисистка серьезно трудилась после своего возвращения в спорт. Он добавил: «Тренировать нужно не только тело, но и нервы. Шарапова же за время своей дисквалификации отвыкла от стрессов и переживаний, связанных с большим спортом».

8 июня 2016 года Мария Шарапова была дисквалифицирована на 15 месяцев за употребление запрещенного препарата мельдония. 26 апреля 2017 года она приняла участие в турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте, уступив в полуфинале француженке.

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