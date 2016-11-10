На трассах Подмосковья из-за непогоды установили пункты обогрева

На дорожных магистралях в Московской области установили специальные пункты обогрева, где водители смогут отдохнуть, согреться и попить горячий чай. Из-за осложнившейся погодной ситуации силами спасателей было развернуто 78 таких пунктов вдоль трасс, как сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

- На федеральных трассах Московской области развернуто шесть мобильных и 72 стационарных пункта обогрева и питания. В каждом пункте есть запасы еды, питьевой воды и медикаментов для оказания первой помощи, - цитирует собеседника из пресс-службы информационный ресурс «Подмосковье сегодня».

Как сообщили синоптики, в подмосковном регионе усилились порывы ветра до 17 метров в секунду, идет снегопад и ледяной дождь. Эта ситуация отразилась на состоянии дорог, на которых образовался гололед и снежные заносы.

Сотрудники МЧС не рекомендуют водителям сегодня выезжать на личном транспорте, и просят обратить внимание на установленные пункты обогрева на трассах для тех, кто сегодня за рулем.

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