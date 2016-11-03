Трасса Солнцево-Бутово-Видное свяжет Калужское и Киевское шоссе

Новый участок дороги свяжет Киевское и Калужское шоссе. Более 20 километров дорог возведут на первом этапе строительства трассы Солнцево-Бутово-Видное. Ширина дорожного покрытия составит три-четыре полосы движения в обе стороны.

На данном этапе работы по строительству нового участка уже выполнены на 20%.

- Мы активно продолжаем формировать транспортный каркас Новой Москвы. Сейчас находимся на строительстве дороги, соединяющей Калужку и Киевку. Строительство идет полным ходом, - цитирует заявление мэра Москвы ТАСС.

Как уточнил Сергей Собянин, в рамках первого этапа строительство 20 километрового участка включает также постройку девяти путепроводов и трех тоннелей. Кроме того, запланировано сделать ответвление дороги на Саларьево, а от станции метро "Саларьево" до Коммунарки появится продолжение Сокольнической линии столичного метро.

- В створе дороги будет построена линия метрополитена до "Столбово", это четыре станции, 12 км. К строительству приступим также в ближайшие месяцы, - заявил мэр Москвы.

Завершение первого этапа строительства трассы Солнцево-Бутово-Видное планируется к концу 2018 года.

Новости по теме
Теги:
Места: Москва
Организации: МЭР
Следующая новость Захарова уличила бывшего генсека НАТО в рабском заискивании перед США

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО