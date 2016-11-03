Трасса Солнцево-Бутово-Видное свяжет Калужское и Киевское шоссе

Новый участок дороги свяжет Киевское и Калужское шоссе. Более 20 километров дорог возведут на первом этапе строительства трассы Солнцево-Бутово-Видное. Ширина дорожного покрытия составит три-четыре полосы движения в обе стороны.

На данном этапе работы по строительству нового участка уже выполнены на 20%.

- Мы активно продолжаем формировать транспортный каркас Новой Москвы. Сейчас находимся на строительстве дороги, соединяющей Калужку и Киевку. Строительство идет полным ходом, - цитирует заявление мэра Москвы ТАСС.

Как уточнил Сергей Собянин, в рамках первого этапа строительство 20 километрового участка включает также постройку девяти путепроводов и трех тоннелей. Кроме того, запланировано сделать ответвление дороги на Саларьево, а от станции метро "Саларьево" до Коммунарки появится продолжение Сокольнической линии столичного метро.

- В створе дороги будет построена линия метрополитена до "Столбово", это четыре станции, 12 км. К строительству приступим также в ближайшие месяцы, - заявил мэр Москвы.

Завершение первого этапа строительства трассы Солнцево-Бутово-Видное планируется к концу 2018 года.