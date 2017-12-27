Трап-убийца в аэропорту «Пулково» оказался самоделкой

Вместо оригинального трапа у самолета в аэропорту «Пулково» в Петербурге был установлен самодельный аналог, который не смог обеспечить безопасность конструкции, в результате чего погиб ребенок.

В конце сентября к прибывшему из Москвы самолету был подан трап, который сломался в момент выхода пассажиров. Женщина с полуторагодовалым ребенком на руках упали с высоты в несколько метров. Ребенок позже скончался в больнице.

За некачественный ремонт и эксплуатацию неисправного технического средства к ответу привлечен начальник участка механических работ, он арестован.

В ходе экспертизы выявлено, что трап имеет принципиально другую конструкцию, чем предусмотрено заводом-изготовителем, передает «Topspb».