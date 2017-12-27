Трап-убийца в аэропорту «Пулково» оказался самоделкой
Вместо оригинального трапа у самолета в аэропорту «Пулково» в Петербурге был установлен самодельный аналог, который не смог обеспечить безопасность конструкции, в результате чего погиб ребенок.
В конце сентября к прибывшему из Москвы самолету был подан трап, который сломался в момент выхода пассажиров. Женщина с полуторагодовалым ребенком на руках упали с высоты в несколько метров. Ребенок позже скончался в больнице.
За некачественный ремонт и эксплуатацию неисправного технического средства к ответу привлечен начальник участка механических работ, он арестован.
В ходе экспертизы выявлено, что трап имеет принципиально другую конструкцию, чем предусмотрено заводом-изготовителем, передает «Topspb».
Следующая новость Стрелок на фабрике «Меньшевик» подался в бега
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии