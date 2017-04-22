Транзитный газ не будет арестован Украиной в счет погашения шестимиллиардного долга

Газ, идущий европейцам, не будет арестован Украиной, несмотря на предложение Антимонопольного комитета страны.

Ведомство потребовало от Минюста арестовать счета и собственность «Газпрома» на Украине из-за штрафа в шесть миллиардов долларов за «злоупотребление монопольным положением» на рынке транзита газа в 2009-2015 годах. Российская сторона обжаловала решение по этому делу, однако выиграть суд не смогла.

Как сообщает агентство URA.RU, в рамках рассмотренного производства не шло речи в отношении транзитного газа. Активов «Газпрома» на Украине окажется недостаточно для погашения задолженности.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины Дмитрий Марунич заявил, что требование арестовать газ является формальным, так как в действительности на него не может бть обращено взыскание задолженности.

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