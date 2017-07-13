Транспортный налог может остаться в прошлом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить транспортный налог.

По ее мнению, плата с акциза на топливо является более эффективной и справедливой мерой, чем транспортный налог, особенно для людей, которые редко используют автомобили.

Спикер Совета Федерации отметила, что отмена транспортного налога была бы хорошей мерой социальной поддержки ветеранов и пенсионеров.

Как отмечает «Парламентская газета», сегодня автовладельцы платят и прямой транспортный налог, и косвенный, когда заправляют машину на АЗС.

О замене транспортного налога сборами с акцизов на топливо в 2012 году говорил и президент России Владимир Путин, предложивший концепцию — «сколько ездишь, столько платишь».