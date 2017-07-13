Транспортный налог может остаться в прошлом
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить транспортный налог.
По ее мнению, плата с акциза на топливо является более эффективной и справедливой мерой, чем транспортный налог, особенно для людей, которые редко используют автомобили.
Спикер Совета Федерации отметила, что отмена транспортного налога была бы хорошей мерой социальной поддержки ветеранов и пенсионеров.
Как отмечает «Парламентская газета», сегодня автовладельцы платят и прямой транспортный налог, и косвенный, когда заправляют машину на АЗС.
О замене транспортного налога сборами с акцизов на топливо в 2012 году говорил и президент России Владимир Путин, предложивший концепцию — «сколько ездишь, столько платишь».
Следующая новость Мальта легализовала однополые браки
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии