Транспортная полиция опубликовала «правила поведения» при вымогательстве взятки

В рамках борьбы с коррупцией Управление транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу обнародовало правила поведения граждан в случаях, когда у них вымогают взятку.

В частности, правоохранительные органы советуют «внимательно выслушать и точно запомнить, а при возможности и зафиксировать поставленные условия». Далее следует вести себя крайне осторожно и ни в коем случае не выдать себя, чтобы вымогатель не понял, получит он в итоге взятку или нет.

«Следует вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить коммерческий подкуп», — цитирует «правила поведения» RT.

Лучше всего, рекомендуют полицейские, так построить разговор, чтобы вымогатель рассказал как можно больше о себе, эта информация потом может пригодиться следователям.

О фактах вымогательства можно и нужно сообщать по телефону доверия транспортной полиции или по специальной линии «Нет коррупции».

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Места: Россия
Организации: МВД
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