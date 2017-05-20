В Transparency проведут расследование в отношении Поклонской

Российское отделение международного Центра антикоррупционных исследований Transparency International намерено начать расследование в отношении депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Об этом в своем Facebook написал замглавы организации Илья Шуманов: «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору».

Такая реакция последовала после заявления Поклонской о необходимости провести антикоррупционную проверку в российском филиале Transparency International и Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального, пишет РБК.

Она пояснила, что данные организации угрожают благополучию России. Поклонская подчеркнула, что они используют любую проблему, «чтобы о ней поговорить и оправдать за счет нее свое существование».