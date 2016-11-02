«Трансаэро» рассмотрит возможность восстановления деятельности авиакомпании

Совет директоров авиакомпании «Трансаэро», прекратившей свою деятельность в октябре прошлого года, планирует рассмотреть программу по восстановлению основной деятельности компании путем заочного голосования с 4 по 11 ноября.

Кроме того, на совещании планируется рассмотреть итоги деятельности с января по сентябрь 2016 года. В связи с этим акции «Трансаэро» выросли более чем на 50 процентов – до 5,83 рубля за бумагу.

Весной текущего года «Трансаэро» не удалось оспорить решение Росавиации об аннулировании сертификата эксплуатанта, на основании которого основные международные маршруты компании были отданы группе «Аэрофлот», сообщает Прайм.