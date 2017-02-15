Трампу запретят снимать санкции с РФ без разрешения законодателей
Американские конгрессмены разработали законопроект, который запрещает президенту США Дональду Трампу отменять санкции в отношении России без одобрения законодательной власти.
Конгрессмен-демократ Стени Хойер заявил, что документ был создан усилиями представителей обеих партий. Он подчеркнул, что «Россия не получит никакого смягчения санкций до того момента, пока она этого не заслужит», передает ТАСС.
Его коллега Элиот Энгел заявил, что санкции должны оставаться в силе с учетом «недавних провокаций».
Конгрессмен Адам Шифф, который является одним из соавторов законопроекта, в свою очередь, отметил, что принятие документа укрепит уверенность европейских союзников Вашингтона.
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