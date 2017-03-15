Трампа возмутил клип Snoop Dogg со стрельбой в президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что при его предшественнике Бараке Обаме рэпер Snoop Dogg однозначно попал бы в тюрьму за клип, в котором в главу государства стреляют пусть даже из игрушечного пистолета.

«Вы можете себе представить, какой был бы шум, если бы Snoop Dogg, у которого карьера идет под откос, направил на Обаму пистолет и выстрелил? Его ждала бы тюрьма», - цитирует ТАСС запись, сделанную Трампом на странице в Twitter.

Ранее Snoop Dogg выпустил новый клип на песню Lavender, снятый совместно с канадской группой Badbadnotgood. В нем запечатлены клоуны, один из которых похож на Трампа. В клипе его бьют по голове и расстреливают из игрушечного пистолета.