Трампа возмутил клип Snoop Dogg со стрельбой в президента США
Президент США Дональд Трамп заявил, что при его предшественнике Бараке Обаме рэпер Snoop Dogg однозначно попал бы в тюрьму за клип, в котором в главу государства стреляют пусть даже из игрушечного пистолета.
«Вы можете себе представить, какой был бы шум, если бы Snoop Dogg, у которого карьера идет под откос, направил на Обаму пистолет и выстрелил? Его ждала бы тюрьма», - цитирует ТАСС запись, сделанную Трампом на странице в Twitter.
Ранее Snoop Dogg выпустил новый клип на песню Lavender, снятый совместно с канадской группой Badbadnotgood. В нем запечатлены клоуны, один из которых похож на Трампа. В клипе его бьют по голове и расстреливают из игрушечного пистолета.
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