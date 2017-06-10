Трампа пригласили в Польшу накануне саммита G20
Американский президент Дональд Трамп посетит Польшу перед саммитом G20, который состоится в Гамбурге.
Глава Польши Анджей Дуда лично пригласил Трампа посетить его страну с визитом. Как передает Газета.ru, «президент Трамп принял приглашение президента Анджея Дуды посетить Польшу перед саммитом G20 в Гамбурге».
Сообщается, что главы государств намерены обсудить двусторонее сотрудничество между странами.
Ранее Трамп объявил, что Катар финансирует терроризм и необходимо это пресечь.
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