Трампа пригласили в Польшу накануне саммита G20

Американский президент Дональд Трамп посетит Польшу перед саммитом G20, который состоится в Гамбурге.

Глава Польши Анджей Дуда лично пригласил Трампа посетить его страну с визитом. Как передает Газета.ru, «президент Трамп принял приглашение президента Анджея Дуды посетить Польшу перед саммитом G20 в Гамбурге».

Сообщается, что главы государств намерены обсудить двусторонее сотрудничество между странами.

Ранее Трамп объявил, что Катар финансирует терроризм и необходимо это пресечь.