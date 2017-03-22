От Трампа потребовали извинений перед Обамой
Лидер демократов в нижней палате Конгресса США Нэнси Пелоси призвала президента Дональда Трампа извиниться перед экс-главой государства Бараком Обамой за обвинения в прослушке телефонов избирательного штаба.
По мнению Пелоси, эти обвинения совершенно необоснованны. Она также заявила, что Трампу следует извиниться не только перед Обамой, но и всеми гражданами США, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на CNN.
В то же время в администрации Трампа заявили, что доказательства прослушки телефонов его избирательного штаба могут быть представлены до конца текущей недели.
Следующая новость В Ростове-на-Дону появится памятник Олегу Попову
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии