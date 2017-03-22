От Трампа потребовали извинений перед Обамой

Лидер демократов в нижней палате Конгресса США Нэнси Пелоси призвала президента Дональда Трампа извиниться перед экс-главой государства Бараком Обамой за обвинения в прослушке телефонов избирательного штаба.

По мнению Пелоси, эти обвинения совершенно необоснованны. Она также заявила, что Трампу следует извиниться не только перед Обамой, но и всеми гражданами США, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на CNN.

В то же время в администрации Трампа заявили, что доказательства прослушки телефонов его избирательного штаба могут быть представлены до конца текущей недели.