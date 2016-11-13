Трампа обвинили в попытках подкупа представителей СМИ

Телеведущая американского канала Fox News Мегин Келли утверждает, что миллиардер Дональд Трамп пытался подкупить ее и других журналистов ради успеха своей избирательной кампании.

Ряд случаев Келли описывает в своей книге, которая должна выйти в свет в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство АР. По словам ведущей, лично ей Трамп предлагал различного рода подарки, включая бесплатное проживание в одном из принадлежащих ему отелей.

Келли заявила, что все эти предложения отвергала, хотя отдельные представители СМИ принимали подобные подарки от Трампа. При этом, демонстрируя свою нейтральность, они все же время от времени критиковали его.

Сам миллиардер неоднократно негативно отзывался о Келли за неудобные вопросы в ходе теледебатов и критику в свой адрес.