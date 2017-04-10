Сын Трампа напомнил «звездам» США об их обещании покинуть страну

Дональд Трамп-младший напомнил американским звездам шоу-бизнеса об из обещании уехать из США, если его отец, республиканец Дональд Трамп, станет президентом страны.

«Я все еще жду, когда все эти знаменитости, которые обещали сделать то же самое, уедут!!!», - написал сын Трампа на своей странице в Twitter в ответ на пост блогера о том, что поддерживающие левых французские знаменитости обещали переехать в Канаду, если лидер Национального фронта Марин Ле Пен победит на выборах во Франции.

Многие американские звезды заявили, что уедут из страны, если Трамп станет президентом, однако до сих пор они не сдержали свои обещания. Среди тех, кто планировал эмигрировать — певицы Майли Сайрус, Шер, актрисы Эми Шумер, Лина Данэм и другие, сообщает «Экономика сегодня».