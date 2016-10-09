Трампа могут заменить на выборах президента США
Республиканская партия США рассматривает возможность замены кандидата на выборах. Ранее в отношении Дональда Трампа разгорелся скандал. В эфире телевидения появилась запись, в которой политик уничижительно высказывается о женщинах.
Юристы партии прорабатывают возможности для замены кандидата на выборах, сообщает РИА "Новости". При этом до дня выборов президента США остался всего один месяц и в некоторых штатах уже идет досрочное голосование. Дональд Трамп заявил, что не станет покидать предвыборную гонку.
Замена кандидата партией на выборах возможна при его смерти или добровольном отказе от участия. Ранее три сенатора от республиканцев призвали Трампа покинуть гонку.
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