У Трампа есть доказательства непричастности России к кибератакам на США

Будущий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп заявил, что сомневается в организации Россией кибератак на серверы Национального комитета Демократической партии.

«Трамп заявил, что взлом систем американских демократов мог быть осуществлен кем-то еще, а не Россией», - цитирует ТАСС сообщение агентства Reuters.

По данным агентства, избранный президент побеседовал с журналистами в своем частном клубе «Мар-а-Лаго» в штате Флорида, где он отмечаел Новый год.

Трамп заявил также, что обладает некоей информацией, касающейся указанного кибервзлома, пообещав вскоре поделиться ею с общественностью.

- Я знаю вещи, о которых другие люди не знают. Вы узнаете о них во вторник или в среду, - заявил республиканец.

Отвечая на вопросы журналистов, будущий американский президент также выразил уверенность, что у США будут «отличные отношения» со многими странами, включая Россию и Китай.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что отношения с Израилем будут очень важны для его будущей администрации, а также не исключил встречу с руководителем Тайваня Цай Инвэнь, в случае если она совершит визит в Соединенные Штаты.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
Следующая новость В Турции выпустили из тюрьмы журналиста газеты The Wall Street Journal

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО