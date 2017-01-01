У Трампа есть доказательства непричастности России к кибератакам на США

Будущий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп заявил, что сомневается в организации Россией кибератак на серверы Национального комитета Демократической партии.

«Трамп заявил, что взлом систем американских демократов мог быть осуществлен кем-то еще, а не Россией», - цитирует ТАСС сообщение агентства Reuters.

По данным агентства, избранный президент побеседовал с журналистами в своем частном клубе «Мар-а-Лаго» в штате Флорида, где он отмечаел Новый год.

Трамп заявил также, что обладает некоей информацией, касающейся указанного кибервзлома, пообещав вскоре поделиться ею с общественностью.

- Я знаю вещи, о которых другие люди не знают. Вы узнаете о них во вторник или в среду, - заявил республиканец.

Отвечая на вопросы журналистов, будущий американский президент также выразил уверенность, что у США будут «отличные отношения» со многими странами, включая Россию и Китай.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что отношения с Израилем будут очень важны для его будущей администрации, а также не исключил встречу с руководителем Тайваня Цай Инвэнь, в случае если она совершит визит в Соединенные Штаты.