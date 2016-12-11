Трамп заявил об уверенности во время выборов
Новый президент США Дональд Трамп заявил, что во время выборов президента он был уверен в своей победе.
– Я думал, что выиграю с большим отрывом, – сказал Трамп в интервью на телевидении. По его словам, он "нормально" чувствовал себя в ходе предвыборной кампании и в день выборов, сообщает РИА "Новости".
8 ноября в США прошли выборы президента. Победителем стал Дональд Трамп, который представляет республиканскую партию. Его инаугурация назначена на 20 января 2017 года.
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