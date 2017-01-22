Трамп заявил об уважении к протестным акциям

Новый президент США Дональд Трамп отметил, что не против мирных протестных акций. По его мнению, у людей должно быть право выражать свое мнение.

– Мирные протесты являются отличительной особенностью нашего демократического общества, – отметил Трамп и добавил, что признает их, несмотря на то, что не всегда с ними согласен, сообщает "Интерфакс".

Инаугурация Дональда Трампа в США вызвала многочисленные протесты по всему миру. Новый американский президент выразил удивление протестами. "Почему эти люди не голосовали?", – спросил президент США.