Трамп заявил об уважении к протестным акциям
Новый президент США Дональд Трамп отметил, что не против мирных протестных акций. По его мнению, у людей должно быть право выражать свое мнение.
– Мирные протесты являются отличительной особенностью нашего демократического общества, – отметил Трамп и добавил, что признает их, несмотря на то, что не всегда с ними согласен, сообщает "Интерфакс".
Инаугурация Дональда Трампа в США вызвала многочисленные протесты по всему миру. Новый американский президент выразил удивление протестами. "Почему эти люди не голосовали?", – спросил президент США.
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