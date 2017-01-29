Трамп заявил об уничтожении боевиков "Аль-Каиды"
По данным президента США Дональда Трампа, на Аравийском полуострове было ликвидировано около 14 боевиков "Аль-Каиды".
Трамп также отметил, что американский спецназ захватил важную разведывательную информацию. Белый дом распространил соответствующее заявление Трампа, сообщает "Интерфакс".
Новый президент США отметил, что данные, которые добыли бойцы, "помогут США предотвратить теракты против американских граждан и людей во всем мире". Точное число уничтоженных боевиков не называют.
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