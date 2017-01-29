Трамп заявил об "ужасном беспорядке" в Европе
Президент США Дональд Трамп считает ситуацию с мигрантами в Европе "ужасным бепорядком". По его словам, США нужны "крепкие границы".
– Наша страна нуждается в крепких границах и тщательном досмотре, прямо сейчас. Посмотрите на то, что происходит по всей Европе, и на самом деле во всем мире - ужасный беспорядок, – отметил Трамп. Об этом он написал в своем Твиттере.
Ранее Дональд Трамп принял решение об ужесточении миграционной политики США. Американский лидер подписал указ, запрещающий въезд в страну выходцев с Ближнего Востока. Программы приема беженцев и мигрантов также приостановлены, сообщает ТАСС.
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