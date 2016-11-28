Трамп заявил о серьезных нарушениях на президентских выборах в США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в трех штатах – Вирджинии, Нью Гемпшире и Калифорнии – были допущены серьезные нарушения в ходе выборов.

«Почему СМИ об этом не сообщают? Серьезная предвзятость — большая проблема!», - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Чуть ранее он отметил, что в ходе выборов миллионы голосов были поданы незаконно. «В дополнение к тому, что я выиграл с подавляющим преимуществом при голосовании выборщиков, я одержал победу и по голосам избирателей, если не учитывать те из них, которые были отданы незаконно», - отметил Трамп. При этом он не указал конкретно за кого были поданы эти голоса.

Трамп одержал победу на выборах, опередив Хиллари Клинтон по количеству набранных голосов выборщиков. Однако подсчеты свидетельствуют о том. что за нее проголосовали больше избирателей. Штаб Клинтон намерен добиться пересчета голосов в некоторых штатах. Трамп назвал эту инициативу мошенничеством.

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