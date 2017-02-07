Президент США Дональд Трамп заявил о решительной поддержке НАТО. Об этом он сообщил, выступая в штаб-квартире Центрального командования вооруженных сил США во Флориде.

- Мы полностью поддерживаем НАТО. Мы только просим, чтобы все ее члены делали полные и надлежащие финансовые взносы в пользу альянса, чего многие не выполняют уже долгое время, - заявил Трамп.

Как уточняет «Национальная служба новостей», страны-участницы альянса должны тратить на нужды НАТО два процента своего ВВП, но лишь пять из 28 стран, входящих в альянс, достигли этого показателя.

Ранее Трамп неоднократно выступал с критикой альянса, подчеркивая, что Вашингтон будет добиваться увеличения взноса ряда европейских союзников в его финансирование.