Трамп заявил о преждевременности разговора об отмене санкций в отношении России

Выступая на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, новый глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что говорить об отмене санкций в отношении России преждевременно.

- О санкциях говорить пока слишком рано. Но мы рассчитываем на хорошие отношения со всеми странами, у нас могут быть замечательные отношения с Россией, - цитирует Трампа «Интерфакс».

Мэй в свою очередь подчеркнула, что антироссийские санкции должны действовать до полного выполнения Минских соглашений.

- Позиция Великобритании по санкциям в отношении России предельно ясна. Мы будем настаивать на сохранении санкции, пока Минские соглашения не будут полностью выполнены, - заявила Мэй.

Ранее сообщалось, что советник президента США Келлиэнн Конуэй сообщила, что новая администрация Белого дома рассматривает возможность отмены или смягчения ограничительных мер, предпринятых в отношении России.