Трамп заявил о победе над Клинтон в дебатах
Кандидат в президенты в США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что победил в дебатах с Хиллари Клинтон, которая представляет демократов.
- Замечательно выступил в поллах после дебатов (кроме CNN, который я не смотрю). Спасибо всем! – написал миллиардер в своем Twitter.
В подтверждение он опубликовал результаты опросов СМИ умеренно консервативного спектра – Time (59 процентов против 41 процента), CNBC (61 процент против 39 процентов), консервативного Drudge Report (80 процентов против 20 процентов) и нескольких других газет и сайтов.
Ранее сообщалось, что CNN отдал победу Клинтон, которая «выглядела увереннее своего оппонента». 62 процента зрителей отдали предпочтение Клинтон, и только 27 процентов – Трампу.
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