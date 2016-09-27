Трамп заявил о победе над Клинтон в дебатах

Кандидат в президенты в США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что победил в дебатах с Хиллари Клинтон, которая представляет демократов.

- Замечательно выступил в поллах после дебатов (кроме CNN, который я не смотрю). Спасибо всем! – написал миллиардер в своем Twitter.

В подтверждение он опубликовал результаты опросов СМИ умеренно консервативного спектра – Time (59 процентов против 41 процента), CNBC (61 процент против 39 процентов), консервативного Drudge Report (80 процентов против 20 процентов) и нескольких других газет и сайтов.

Ранее сообщалось, что CNN отдал победу Клинтон, которая «выглядела увереннее своего оппонента». 62 процента зрителей отдали предпочтение Клинтон, и только 27 процентов – Трампу.