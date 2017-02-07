Трамп заявил об отсутствии точной информации о конфликте на Украине

У США нет точных данных о том, что в действительности происходит на востоке Украины, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

При этом он обещал разобраться в том, что на самом деле происходит на Украине.

В свою очередь ведущий телеканала Fox News Билл О`Рейли изложил Трампу свою версию происходящего, однако Трамп отметил, что не будет прислушиваться к личным мнениям, а разберется во всем объективно.

- Нет, не воспринял, потому что мы не знаем в точности, что там происходит. Эти про-силы, мы не знаем, неконтролируемы они или контролируются — такое тоже бывает. Мы узнаем. Я удивлюсь, если… но посмотрим, — сказал президент США.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что по итогам разговора с президентом Украины Петром Порошенко Дональд Трамп принял решение о сотрудничестве с Россией, Украиной и другими странами, заинтересованными в мире на территории Украины, сообщает интернет-издание «Народные новости».

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Теги:
Места: США, Украина
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